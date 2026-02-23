Universidad de Chile no la pasa bien y Francisco Meneghini mucho menos. El entrenador argentino sigue sin sumar victorias en el certamen local, lo que pone en duda su continuidad.

Tras el empate 2-2 ante Deportes Limache, la hinchada estudiantil perdió la paciencia con su DT y se lo hizo saber en el Estadio Nacional. ¿Qué pasó? El estratega recibió toda la furia del pueblo laico.

Al momento de retirarse del gramado de juego, el rosarino fue insultado por los fanáticos universitarios apostados en el sector Marquesina. Le dijeron de todo por el paupérrimo nivel de su equipo y ello fue inmortalizado por La Magia Azul.

Sin embargo, los jugadores no vivieron la misma suerte. El plantel fue aplaudido y apoyado por los seguidores apostados en el sector más caro del recinto deportivo. Y sí: a pesar de su bajo nivel.

¿Cómo terminará esta historia? El próximo desafío de Universidad de Chile será el Superclásico ante Colo Colo y el panorama está cuesta arriba. Se jugará el domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.

VIDEO: Hinchas de Universidad de Chile estallan contra Francisco Meneghini