Universidad de Chile y Colo Colo se verán las caras en un nuevo Superclásico este fin de semana, en donde los dos equipos más importantes de nuestro país definirán al próximo campeón de la Supercopa.

El duelo entre ambos equipos se disputará este fin de semana en el Estadio Santa Laura, recinto que ha estado en cuestionamiento para albergar este partido tras lo que han sido los trabajos que se han realizado en sus inmediaciones.

Además de esta situación, desde la ANFP optaron por una mediática opción para lo que son las entradas para este duelo, en la que un público en específico solamente es el cual puede decir presente en este compromiso tan importante.

Está medida se tomó para evitar la violencia dentro de los estadios entre los hinchas de ambos equipos, la que esperaban que fuera exitosa, pero que hasta el momento parece estar lejos de poder serlo.

El duelo entre la U y Colo Colo no ha vendido ni la mitad de sus entradas | Foto: Photosport

¿La razón? A tres días de lo que será esta final entre Universidad de Chile y Colo Colo, la venta de entradas para esta final ha sido un rotundo fracaso, en la que hasta el momento no hay más de 2.000 boletos vendidos.

Es más, accediendo a la ticketera en la que se pueden obtener las entradas para este partido, se mantienen todas las localidades disponibles para poder adquirir un boleto de este partido, siempre y cuando cumplan las reglas estipuladas para obtener una de estas.

A días de este duelo, se huele muy poco ambiente de este Superclásico entre la U y Colo Colo, el que sin duda lo confirma lo que es esta escasa venta de entradas para este partido.