La Supercopa 2025 toma forma y ya todo parece indicar que se terminará disputando este fin de semana, luego del portazo que le dio la ANFP a Universidad de Chile para posponer esta definición con Colo Colo.

Los azules buscaban la posibilidad de suspender el duelo para priorizar el partido de ida contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana, donde la U visitará Perú el próximo jueves 18 de septiembre.

También trataron de poner sobre la mesa el argumento de las obras del Estadio Santa Laura que está renovando su sistema de iluminarias, pero el ente rector del fútbol chileno le dio un portazo el elenco estudiantil.

Mientras que desde la delegación presidencial también le dieron el visto bueno a este evento, con consideraciones especiales como venta de entradas a público sobre los 55 años y a quienes estén ligados con el fútbol formativo.

Ante aquello y a la espera de la última visita de las autoridades al reducto de Independiencia, lo que se realizará mañana (viernes), la ANFP dio quizás el paso más importante que confirma la realización de la Supercopa.

Según información del periodista Nicolás Ramírez en ESPN Chile, esta jornada se llevó a cabo la reunión de coordinación con ambos clubes, la que fue de forma telemática.

En esta instancia ninguno de los equipos presentó observaciones, por lo que el partido sigue en pie para disputarse.

Posteo del periodista Nicolás Ramírez en X.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.