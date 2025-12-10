En Coquimbo Unido se movieron rápidamente en el mercado de fichajes para asegurar a su nuevo entrenador para la temporada 2026, luego de la salida de Esteban González, que partió al Querétaro de México.

Los campeones del fútbol chileno tendrán la gran misión de defender el título del campeonato nacional y representar al país en Copa Libertadores, por lo que confían en un ex DT de Universidad de Chile para continuar con el exitoso proyecto deportivo.

El elegido es nada más que Hernán Caputto, quien viene de dirigir a Deportes Copiapó en la Primera B, donde estuvo a punto de conseguir el ascenso a Primera División.

Hernán Caputto es el nuevo entrenador de Coquimbo Unido. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

El exfutbolista, que se desempeñaba como arquero, tomará las riendas en el cuadro aurinegro, buscando mantener la base del plantel que bajó la primera estrella de su historia.

Cabe recordar que Caputto tiene 51 años y este será el cuarto equipo profesional al que dirigirá, tras sus pasos por la U (2019-2020), Ñublense (2023) y Deportes Copiapó (2024-2025).

El argentino nacionalizado chileno también ha dirigido a las selecciones chilenas Sub 15 y Sub 17, esta última en dos etapas distintas.

Consignar que el inicio de la pretemporada de Coquimbo Unido está agendada para el lunes 29 de diciembre, donde se verá a Caputto al mando del Barbón.

En síntesis