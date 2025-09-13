Audax Italiano protagonizó un verdadero triunfazo en el estadio Santa Laura tras lograr una épica remontada 4-3 en los últimos minutos ante Unión Española, quien sigue sin levantar cabeza y se hunde en las últimas posiciones.

Por la Fecha 23 de la Liga de Primera, los hispanos lograron ponerse en ventaja rápidamente tras anotaciones de Matías Marín (25′) y Pablo Aránguiz (30′).

En el segundo tiempo, el trámite se convirtió en un vendaval de goles: Eduardo Vargas (47′) y Leonardo Valencia de penal (54′) empataron las cifras para los itálicos, pero los de Independencia nuevamente se pondrían en ventaja tras lanzamiento penal de Pablo Aránguiz.

Pero el gran héroe de la jornada sería el delantero argentino Franco Troyanski quien lograría el empate a los 87′ y luego el gol de la victoria itálica a los 90+1′. Tres minutos más tarde, el propio artillero sería expulsado.

Con este resultado, Audax Italiano trepó momentáneamente al segundo lugar con 40 puntos, mientras que Unión Española se quedó en el penúltimo lugar con 17 unidades, uno menos que Deportes Limache quien jugará este sábado ante la UC.

