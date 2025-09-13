Coquimbo Unido no le da espacio a nadie. En el inicio de la jornada 23 del fútbol chileno, el cuadro “Pirata” se impuso por 2 a 1 ante Ñublense y le sacó 17 puntos de diferencia a Palestino, quienes marchan segundos con 39. Cristián Zavala, exjugador de Colo Colo, se ha transformado en una pieza importante del elenco de la cuarta región.

Tras no ser considerado por el exDT albo Jorge Almirón, el habilidoso atacante partió a préstamo al “Barbón” y está cerca de conseguir un nuevo título para su palmarés (segundo al hilo, de hecho tras ser campeón con los albos en 2024).

Pero aunque Almirón no lo quiso, quien sí lo valora es su actual DT Esteban González. Incluso, hasta los entrenadores rivales felicitan al exjugador del “Cacique”.

Ronald Fuentes, estratega del cuadro chillanejo, reveló a TNT Sports lo que le dijo a Cristián Zavala una vez finalizado el encuentro. A su vez, aprovechó de darle una repasadita a Jorge Almirón.

“Tomaste una buena decisión. La estás rompiendo, como correspondía. El otro hueón no te puso nunca“, aseguró que dijo el DT de los “Diablos Rojos” al mencionado jugador.

Coquimbo líder absoluto: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Coquimbo 56 23 36:12 24 17 5 1 V V V V V 2 Palestino 39 22 29:19 10 11 6 5 D V E D V 3 U. de Chile 38 21 44:22 22 12 2 7 D D V D V 4 O’Higgins 38 22 27:25 2 10 8 4 V E V E V 5 Audax Italiano 37 22 35:30 5 11 4 7 D D V D E 6 U. Católica 36 21 33:22 11 10 6 5 V V V E D 7 Cobresal 35 22 27:24 3 10 5 7 V D V D D 8 Colo Colo 31 22 32:26 6 8 7 7 V E D E E 9 Huachipato 31 22 32:31 1 9 4 9 D V V V E 10 Ñublense 29 22 23:28 -5 7 8 7 D V V V V 11 U. La Calera 26 23 19:24 -5 7 5 11 D D E D D 12 Everton 22 22 24:32 -8 5 7 10 V D E D V 13 La Serena 19 22 25:41 -16 5 4 13 D D E E D 14 Limache 18 22 25:34 -9 4 6 12 D E D V D 15 U. Española 17 22 21:40 -19 5 2 15 V D E D V 16 Iquique 14 22 23:45 -22 3 5 14 V D E D E

Próximo rival de Coquimbo Unido

Ahora Coquimbo Unido (y todos los clubes chilenos) deberán esperar a que se juegue el Mundial Sub-20 para volver a ver acción por la Liga de Primera 2025.

El próximo encuentro del “Barbón” será nada menos que frente a Colo Colo (su último verdugo en abril de 2025). Ambos se verán las caras el 19 de octubre en el Sánchez Rumoroso.