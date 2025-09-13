Faltan poco más de 24 hora para que Colo Colo y Universidad de Chile se vean las caras por la Supercopa este domingo 14 en Santa Laura. Aunque ya está el “OK” por parte de las autoridades, reportan un nuevo hecho que podría poner en jaque la seguridad del recinto de Independencia.

El alcalde de la mencionada comuna, Agustín Iglesias, volvió a referirse al tema y aseguró que existe una potente señal de alerta que podría poner en jaque la seguridad del recinto, pese a las extremas medidas que se tomaron en esta materia.

“Hay obras en curso en el estadio. La ANFP hizo un esfuerzo para proteger las obras que están en el lado norte del estadio, pero el recinto sigue con obras”, detalló el jefe comunal.

A pesar de que los hoyos que había por las reparaciones de las torres de iluminación fueron cubiertos, aún restan escombros que podrían ser utilizados como proyectiles por algunos inadaptados. A su vez, los camiones de construcción también permanecen aún en Santa Laura.

Por ello, el edil volvió a ser más que enfático y recalcó: “Si sucede algo el día domingo, los responsables serán los que autorizaron el partido y quienes insistieron en que el partido se jugara”.

Alcalde de Independencia vuelve a poner en jaque la realización de la Supercopa (Foto: Andres Pina/Photosport)

“La ANFP es la que organiza y la autoridad regional es quien autoriza el partido. Ellos tendrán que responder si ocurre algo el día domingo. Como municipio tuvimos nuestra posición, insistimos en que no se jugara”, complementó.

Fecha, hora y dónde ver la Supercopa entre Colo Colo y U. de Chile

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Cabe destacar que, como gran parte de los compromisos nacionales, la transmisión de este encuentro estará a cargo de TNT Sports.