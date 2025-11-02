Coquimbo Unido recibe esta jornada a Unión La Calera con la ilusión más que intacta de consagrarse como el nuevo campeón del fútbol chileno. Por ello, sus hinchas transformaron el Francisco Sánchez Rumoroso en una real caldera.

Durante la salida a la cancha del cuadro ‘Pirata’, el recinto de la cuarta región se transformó en una verdadera olla caliente para recibir al más probable campeón del certamen.

Cotillón, pirotecnia y el ya tradicional humo de los extintores animó a todos los presentes en el recinto, transformando la antesala del encuentro en una verdadera fiesta del ‘Barbón’.

Así fue la increíble salida del ‘Pirata’

Coquimbo Unido se perfila para un histórico título

El equipo de Esteban González podría alzar esta tarde el primer título de toda su historia. No fue azar. Coquimbo Unido tuvo una racha histórica que lo llevó a estar ad portas de alzar el Huemul de Plata.

Una victoria los deja sí o sí como los nuevos campeones independiente de cualquier otro resultado. Si empatan, necesitan que la UC empate o pierda en el Claro Arena y, de caer, una derrota ‘Cruzada’ también los consagraría como campeones.

En resumen

