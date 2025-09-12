En medio de la irregular campaña de Everton de Viña del Mar, Emiliano Ramos ha sido una de las grandes luces del equipo. Sus buenas actuaciones le abrieron las puertas de La Roja Adulta, donde debutó ante Uruguay, y ahora se prepara para ser protagonista en el Mundial Sub 20 que se jugará en Chile.

Oriundo de Arica, ha cautivado por su despliegue físico, su capacidad para romper líneas y una madurez poco común para sus 20 años.

Su estreno con la camiseta del Equipo de Todos ratificó que no solo es una promesa, sino también una realidad con presente y futuro.

Emiliano Ramos utilizó el dorsal 14 en su debut con el Equipo de Todos | FOTO: Andres Pina/Photosport

Emiliano Ramos: ¿en la mira del Manchester United?

Si hay alguien que lo conoce de cerca es Christian Ochoa, director técnico de Ramos en el fútbol formativo del cuadro viñamarino, quien se tomó unos minutos para entregar detalles del futbolista, hoy representado por Andes Sport Management.

“Es muy disciplinado en todo, para entrenar, en las comidas. Se entrena muy bien, hace gimnasio después de los entrenamientos”, comenzó diciendo.

Sobre un posible traspaso a Europa, Ochoa remarcó que “los representantes a veces pueden tirar esa información. Pero por lo que supimos había un interés de un veedor italiano que representa al Manchester United. Preguntó por él y por sus características, para saber si podía jugar un poco más desde atrás, haciendo todo el recorrido, como se hace ahora en Europa. Emiliano reúne esas características…”.

Por último, el exjugador destacó que Ramos “ha sumado la mayoría de los minutos en Everton. Yo creo que le queda poco. Por el bien de él y de la institución, ojalá que siga su carrera en el extranjero. Tiene todas las condiciones para irse y hacerlo de la mejor forma”.

Los números de Emiliano Ramos en Everton de Viña del Mar

Desde su debut en el profesionalismo, Emiliano Ramos ha disputado un total de 43 partidos oficiales, en los que ha convertido 5 goles y ha aportado con 2 asistencias.