Ignacio ‘Jaula’ Bahamondes se ha transformado en toda una eminencia del deporte nacional. A la fecha, el talentoso peleador de artes marciales mixtas, se mantiene como el único chileno dentro de la UFC, compañía más grande del mundo en esta disciplina.

Lo de ‘Nacho’ no fue al azar. Pertenece a una dinastía de peladores de élite que han sabido dejar el nombre del país en alto en cada deporte de contacto donde han competido. Sin ir más lejos, su padre, Manuel Bahamondes (de quien hereda el apodo de Jaula) fue campeón sudamericano de kickboxing en sus años dorados.

Pero nuestro ‘Jaula’ no es el último en este linaje. Le siguen Vicente Bahamondes, Manuel ‘Chuchín’ Bahamondes y por supuesto su hermano menor, Alberth ‘Jaulita’ Bahamondes, quien a sus cortos 17 años lleva un impresionante registro en las artes marciales mixtas y hasta el propio Dana White ya está al tanto de su arremetida.

Alberth ‘Jaulita’ Bahamondes de camino a UFC

Este año, dos chilenos como Christopher ‘Tanke’ Ewert y Víctor ‘Sikosis’ Valenzuela buscaron su contrato con la UFC. Tristemente, los nacionales no lograron salir con la mano en alto y su posible llegada a la empresa de momento deberá seguir esperando.

Quien pronto podría tener su chance en el Dana White’s Contender Series es precisamente Alberth. De hecho, el joven atleta ya ha estado en Chicago preparándose en la VFS academy entrenando al más alto nivel. Su desempeño fue tal que, Mike Valle (mismo coach de Ignacio) le solicitó viajar expresamente a los Estados Unidos para hacer sparring nada menos que con uno de sus excampeones.

El menor del clan Bahamondes está ayudando al excampeón de peso welter, Belal Muhammad, de cara a su próxima pelea contra Ian Garry el 22 de noviembre. La razón se debe a que según ‘Coach Mike’, Alberth tiene cualidades similares a las del siguiente oponente del palestino, por lo que era el sparring ideal para este combate.

Que un grande como Mike Valle, coach de otros excampeones como Julianna Peña y Jair ‘Pantera’ Rodríguez vea esa capacidad en un joven chileno de 17 años que ya posee un récord de 6-1, es porque de seguro pronto tendrá su oportunidad en UFC.

Alberth Bahamondes es sparring del excampeón Belal Muhammad de cara a su combate contra Ian Garry (Foto: Manuel Bahamondes)

El récord de Alberth Bahamondes

Alberth Bahamondes debutó con ¡14 AÑOS! como profesional en las artes marciales mixtas. Lleva siete peleas donde ha logrado seis victorias y solo una derrota (polémica por decir lo menos, frente al peruano Roger García por decisión dividida en FFC 86).

Pero en FFC 96, realizado en Santiago de Chile, ‘Jaulita’ volvió a los triunfos y se impuso sin problemas al brasileño Thiago Neves por sumisión en el primer round.