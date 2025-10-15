Este martes 14 de octubre, se disputó la última jornada del UFC Dana White’s Contender Series que dejó varias sorpresas, una de ellas, la enorme sumisión de Wesley Schultz a Mario Mingalj en el primer combate de la fecha.

El de los Estados Unidos llegaba con un 7 a 2 en su historial en busca de un contrato con la máxima compañía del mundo en las Artes Marciales Mixtas, cinco de ellas por sumisión, lo que daba luces del gran poder de finalización del norteamericano.

Fue en el primer asalto que Schultz se montó sobre el italiano ganándole toda la espalda. Lo que nadie esperaba eso sí, era lo que buscaría en el mismo instante en que parecía querer solo dominar dicha posición.

La increíble sumisión de Wesley Schultz

El peleador ganó la montada, pasó por la entrepierna de su oponente y se envolvió como si de una culebra de tratase, enganchando el pie izquierdo y el brazo logrando amarrar a su rival.

Pocos segundos tras lograr la espectacular llave conocida popularmente como “banana split”, Mingalj tapeó y le otorgó la victoria con una sumisión nunca antes vista en la UFC a “Wes”.

Según el propio comentarista de ESPN, Gastón “Tonga” Reyno, quien se encontraba narrando los combates, esta técnica nunca la vio antes en la compañía, menos que hayan logrado someter a su rival con una llave tan poco frecuente debido a su alta complejidad.