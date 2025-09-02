Septiembre llega cargado de buenas carteleras de boxeo de primer nivel mundial. Aunque la mayoría de los ojos del mundo están pendientes de la batalla entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, muchos de ellos también están expectantes a la pelea entre Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev.

Claramente, el uzbeko no llega como favorito ante un “Monstruo” japonés que ha sabido meterse en la parte alta del ranking libra por libra a base de grandísimas peleas e impresionantes knockouts.

Pese a que no llega como favorito y en su historial registra un 14-1 y su oponente un impecable 30-0, Akhmadaliev se tiene una fe de oro para medirse ante el nipón.

“Finalmente estoy recibiendo la oportunidad de pelear con Inoue”, declaró Akhmadaliev a The Ring. “He trabajado muy duro para estar en esta posición y mostraré la mejor versión de mí en la noche de la pelea. Siento que llegaré en la mejor forma de mi carrera”, indicó.

Así mismo, enfatizó en sus capacidades boxísticas: “Puedo lastimar a cualquiera con mis golpes. Creo en mi pegada y sé cómo aplicarla. Él no es la excepción. Mi trabajo es vencerlo, y haré todo lo que esté en mis manos para lograrlo. Tengo el paquete completo para competir al más alto nivel en cualquier departamento”.

Finalmente, le dejó un recadito al japonés: “Voy a demostrarle al mundo que pertenezco a esta élite y que soy el mejor. Él tiene el paquete completo y todas las habilidades, pero yo también. El ring lo demuestra todo. El ring nunca miente”.

¿Cuándo y dónde pelean Naoya Inoue vs. Murodjon Akhmadaliev?

El uzbeko medallista de bronce olímpico en Río 2016 quiere destronar al “Monstruo” y ser el nuevo rey de las 122 libras. Aquello se sabrá el domingo 14 de septiembre, cuando se enfrenten en la IG Arena de Nagoya, Japón.