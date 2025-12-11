Han pasado cerca de seis meses desde la última pelea de Ignacio Bahamondes en UFC. En aquella oportunidad, la ‘Jaula’ cayó por decisión unánime ante Rafael Fiziev en la coestelar del evento realizado en Azerbaiyán (tierra del rival de ‘Nacho’), por lo que ya es tiempo de que uno de los mejores prospectos sudamericanos de las artes marciales mixtas vuelva a subir al octágono.

Días atrás, el chileno volvió al ranking del peso ligero de la compañía causando gran revuelo en la división. Sin embargo, la alegría no duró mucho y el listado volvió a actualizarse sin el oriundo de San Ramón incluido en él.

Dentro de este ranking apareció el mexicano Manuel ‘Loco’ Torres, rival al que Ignacio precisamente derrotó en septiembre de 2024, por lo que el propio peleador no se explica su salida del top 15 de las 155 libras.

Así lo dio a entender en diálogo exclusivo con BOLAVIP: “La verdad que sí me da rabia. Hay muchos que perdiendo han llegado (al top). subieron perdiendo. Eso como peleador me dice ‘¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Tengo que ganar o tengo que venderme para entrar al top 15?’ pero al mismo tiempo digo ‘no me importa’. Yo sé que en mi próxima pelea me voy a meter en el top 10. No me van a dar otro peleador que no esté rankeado. Estoy tranquilo porque sé que vamos a empezar el año siendo top 10 o más”.

¿Cuándo vuelve a pelear La Jaula Bahamondes en UFC?

Si bien Ignacio ‘Bahamondes’ no tiene aún una fecha precisa para volver a subir al octágono de UFC, sí tiene una fecha estimada de su próximo combate.

“Puede ser finales de febrero o segunda semana de marzo. Atento Chile. Cualquiera de las dos opciones va a ser grande. Antes de que termine el año vuelvo al top”, prometió el peleador de 28 años.

¿Quiénes son los posibles rivales de Ignacio Bahamondes en UFC?

Dentro del listado señalado por la ‘Jaula’ hay varios nombres interesantes para su próxima pelea: descartado totalmente estaría Paddy Pimblett quien se verá las caras contra Justin Gaethje por el cinturón interino del peso ligero ante la pausa que tendrá el campeón Ilia Topuria.

Como opción más que viable eso sí aparece Renato Moicano, brasileño de 36 años actual top 10 de la categoría que registra dos caídas en sus últimos dos combates.

DATOS CLAVE

