El clan Bahamondes volvió a protagonizar un momento viral, pero esta vez no por un nocaut ni una pelea profesional en UFC, sino por el pequeño Santino, hijo de Ignacio “Jaula” Bahamondes. El bebé sorprendió a todos en redes sociales luego de aparecer en un video lanzando suaves patadas a su abuelo, Manuel Bahamondes, generando risas entre los fanáticos del MMA nacional.

Y es que en en el registro, se ve al pequeño Santino imitando los movimientos que ha visto desde siempre en su familia, conocida por su fuerte vínculo con las artes marciales: abuelo campeón sudamericano de kickboxing, papá peleador de UFC y tío peleador profesional de MMA desde los 14 años… por si fuera poco, su madre Caroline Gallardo compitió hasta hace poco en Combate Global.

La escena rápidamente se viralizó, con cientos de comentarios destacando el “talento innato” del pequeño y asegurando que, al parecer, en la familia Bahamondes la técnica empieza desde la cuna. Los fanáticos no tardaron en bromear con que Chile ya tendría asegurada una nueva figura del octágono para el futuro.

Lo increíble de la situación es que, a pesar de tratarse de un juego, deja en evidencia el talento innato y el temple de guerrero que sin dudas corre por la sangre del clan familiar.

Sin dudas, este video demuestra la tradición familiar del combate podría estar muy lejos de acabarse. Por ahora, eso sí, Santino solo reparte risas y patadas juguetonas, pero el video dejó instalada la idea de que el apellido Bahamondes podría seguir brillando por varias generaciones más.

Revisa acá el comentado viral del bebé de la Jaula Bahamondes