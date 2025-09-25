Esta tarde, desde el Gimnasio Municipal de Macul, la gran promotora de MMA lamtinoamericana, FFC, escogió a nuestro país para realizar su evento número 96, donde el hermano de nuestro gran exponente en la UFC, Ignacio “Jaula” Bahamondes, encabezará el combate estelar.

Alberth “La Jaulita” Bahamondes (5-1-0), será quien esté en la pelea de fondo. En frente, estará el brasileño Thiago Neves (3-1-0). Ambos se verán las caras en una pelea de peso ligero.

En la coestelar, Matías “The Demon” Vásquez se verá las caras ante el argentino Alan Rollero y antes, otro integrante del clan Bahamondes como lo es Vicente Bahamondes, se verá las caras ante el peruano Alexis Amaya.

¿A qué hora parte el evento FFC?

El evento FFC 96 partirá en Chile desde las 19:00 horas. Acá dejamos los horarios del evento según tú país:

Horarios Países de LATAM 16:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver FFC 96: Bahamondes vs. Neves EN VIVO?

El evento FFC 96 que contará con la pelea estelar entre el chileno Alberth “Jaulita” Bahamondes y el brasileño Thiago Neves, se podrá ver a través del canal de Dsports Fight, y también a través de streaming por UFC Fight Pass.

Cartelera completa