La triatleta nacional, Pamela Espinoza, relató los complejos momentos que atravesó luego de ser picada por, tal vez, el arácnido más temido por todos los chilenos: la araña de rincón.

“Me picó una araña de rincón en la mano derecha. Es lo que pienso ahora, sacando conclusiones, porque en el momento no me di cuenta y no vi la araña. Durante el día hice mis cosas (…) y me veía la mano muy inflamada, como si tuviera una quemadura. Durante la noche se empezó a poner negra”, relató la deportista nacional en diálogo con LUN.

La atleta de 50 años confesó que el suceso ocurrió luego de regresar al país tras haber competido en el Ironman de Hawaii, mientras revisaba unas cajas con neumáticos.

“Me inyectaron corticoides y me mandaron a la casa, pero me dijeron que si tenía fiebre o vómito, tenía que volver. Y volví a las tres horas, porque estaba con 42°C de fiebre. Y desde ahí no salí más en 14 días que estuve hospitalizada”, agregó.

El miedo de Pamela Espinoza tras sufrir una picadura de araña de rincón

El momento más terrible vino después, ya que reveló que: “Le pregunté al doctor cómo estaba para irme a la casa. Me dijo ‘no, en 15 minutos te tenemos que operar’ (…) Si no hacía nada, la bacteria en 12 horas me mataba. Estuve a punto de perder el brazo“.

“Después de la primera cirugía, me operaron dos veces más en siete días. Me abrieron el brazo por completo para sacarme todo lo infectado”, complementó.

Para su fortuna, Pamela ya está de alta aunque sigue con varios cuidados médicos: “Tengo que seguir tomando unos antibióticos súper fuertes y estoy con controles semanales, pero ya puedo hacer algunas cosas dentro de lo posible, porque no puedo ocupar la mano derecha”, concluyó.

DATOS CLAVE

La triatleta nacional Pamela Espinoza relató que fue picada por una araña de rincón tras regresar del Ironman de Hawaii.

Pamela Espinoza estuvo 14 días hospitalizada con 42°C de fiebre y fue operada tres veces en el brazo derecho.

La deportista de 50 años reveló que estuvo a punto de perder el brazo y que la bacteria la mataba en 12 horas si no actuaban.