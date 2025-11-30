Este domingo se corrió el Gran Premio de Qatar, válido por la fecha 23 del campeonato mundial de la Fórmula 1 en la temporada 2025, que es la penúltima jornada y donde la competencia de pilotos quedó al rojo vivo.

Esto, porque el equipo McLaren cometió un nuevo error que le entregó grandes posibilidades a Max Verstappen de Red Bull Racing para pelear el título hasta la última carrera.

El neerlandés, que es el actual tetracampeón del mundo, ganó el GP de Qatar luego de largar tercero en la parrilla y rápidamente adelantar en la primera curva al actual líder Lando Norris.

Pero lo que cambió el destino de la carrera ocurrió en la séptima vuelta, cuando salió el “safety car” tras un incidente que dejó fuera a Nico Hulkenberg del equipo Sauber.

En aquel momento todos los monoplazas aprovecharon de ir a los “pits” para cambiar neumáticos, y así quemar una de las dos paradas obligatorias que tenía esta carrera.

Pero los únicos que se quedaron en pista fueron los dos autos de McLaren, con Oscar Piatri liderando y Norris recuperando el segundo lugar.

Esta errática decisión de la escudería británica hizo que ambos carros quedaran en desventaja, ya que tuvieron que parar más adelante en la vuelta 25 y luego sobre el final, pero en las dos ocasiones con la carrera andando.

Finalmente, Verstappen se quedó con su séptima victoria de la temporada, igualando las que tienen Norris y Piastri. En segundo lugar, quedó el australiano de Mclaren y en tercer lugar sorprendió el español Carlos Sainz de Williams.

Mientras que el inglés Norris terminó cuarto luego de adelantar en la última vuelta a Kimi Antonelli de Mercedes. Con esto, ahora el británico tiene solo 12 puntos de ventaja sobre el campeón defensor y todo se definirá en la última fecha en Abu Dhabi.

La lucha por el título del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 quedó de la siguiente forma: Lando Norris sigue siendo el líder con 408 puntos; Max Verstappen es su escolta con 396 puntos y Oscar Piastri es el tercer aspirante con 392 puntos.

Las primeras cinco posiciones del campeonato de pilotos de la F1 a falta de la última carrera. (Foto: Captura)

¿Cuándo es el Gran Premio de Abu Dhabi?

El Gran Premio de Abu Dhabi en Emiratos Árabes le dará el cierre a la temporada 2025 de la Fórmula 1 y se correrá el próximo fin de semana en el circuito de Yas Marina, programado para el domingo 7 de diciembre a las 10:00 horas de Chile.

