No cabe dudas que la UFC es la empresa más grande de artes marciales mixtas en todo el mundo. Sin embargo, las bolsas que se reparten no son ni de cerca comparables a las estratosféricas cifras que hay en otros deportes como por ejemplo, el boxeo.

El dinero que perciben muchos peleadores puede no ser una cifra suficiente para sus vidas sobre todo si sus resultados dentro de la compañía no los acompañan, como pasó por ejemplo con la peleadora Paige VanZant.

En una reciente entrevista, la exluchadora confesó que dejó la actividad en las artes marciales mixtas para dedicarse a la venta de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. Allí, asegura ganar más en un día que en todo lo que reunió durante su carrera en las MMA.

La historia de Paige VanZant: de la UFC a OnlyFans

“Gano más dinero en 24 horas en OnlyFans que en toda mi carrera de lucha combinada“, reveló la artista marcial que, tras caer por sumisión ante la brasileña Amanda Ribas en el UFC 215, decidió colgar los guantes.

Sobre su decisión de dejar la máxima empresa de artes marciales mixtas en el mundo y su nueva actividad, se mostró para nada arrepentida: “Todos los riesgos valen la pena. Si no vuelvo a trabajar con otro patrocinador, todo irá bien”.

La ex peleadora profesional de artes marciales mixtas sostiene que hoy gana mucho más dinero en un solo día en aquella plataforma (Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)

En diálogo con TMZ, hasta se dio el lujo de decir que: “Pelear es solo un hobby; es mi trabajo a tiempo parcial… Tengo que darme cuenta de que OnlyFans es lo que me proporciona todo“.

La carrera de VanZant en las MMA

Su historial en las artes marciales mixtas no terminó en números negativos. Finalizó con ocho victorias y cinco derrotas. Cinco de estos triunfos de hecho fueron en UFC, aunque también cuatro de sus derrotas.