En pleno 18 de septiembre, las artes marciales mixtas de Chile recibieron una enorme noticia. Y es que se confirmó que el peleador nacional Víctor “Sikosis” Valenzuela dará batalla en el Dana White’s Contender Series de UFC en busca de un contrato con la empresa de MMA más grande del planeta.

Tal y como lo hizo hace algunas semanas el otro chileno Christopher “Tanke” Ewert, “Siko” saldrá a dar la batalla que podría cambiar su vida y así convertirse en nuevo peleador del Ultimate Fighting Championship.

Para lograr el contrato con la empresa y sumarse a Ignacio “Jaula” Bahamondes no necesariamente debe quedarse con el triunfo, sino que debe realizar la actuación de su vida independiente del resultado, para que así el jefe Dana White considere que “Sikosis” tiene pasta para entrar en la empresa.

En frente, Víctor Valenzuela tendrá a un duro contrincante como lo es el brasileño Michael Oliveira, quien llega con un impecable récord de ocho victorias (siete de ellas por KO) y cero derrotas en su historial profesional.

¿Cuándo y a qué hora pelea Víctor “Sikosis” Valenzuela vs. Michael Oliveira en el DWCS de UFC?

La pelea del chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela ante el brasileño Michael Oliveira en el UFC Dana White’s Contender Series será este martes 14 de octubre desde las 20:00 horas.

Víctor “Sikosis” Valenzuela irá en busca de un contrato con la UFC. (Foto: IG Siko Valenzuela)

La jornada contará con seis batallas y Valenzuela está en el tercer turno, por lo que su combate podría ser cerca de media hora después de iniciado el evento.

¿Dónde ver la pelea de Víctor Valenzuela en Dana White’s Contender Series?

El combate del chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela ante Michael Oliveira por un contrato en la UFC en Dana White’s Contender Series, será transmitido a través de Disney+ y también en UFC Fight Pass.