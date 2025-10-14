No hubo fortuna para Víctor “Sikosis” Valenzuela en UFC Dana White’s Contender Series. El chileno cayó por TKO en el segundo asalto ante el brasileño Michael Oliveira, rival que aprovechó su alcance y altura para imponerse ante el nacional.

El chileno se mostró cauto en los primeros minutos de combate estudiando a su oponente desde una distancia mediana. Fue cerca de los dos minutos de pelea donde logró cortar la distancia para conectar el primer golpe significativo del primer asalto, haciéndole sentir al brasileño la potencia del nacional.

Los golpes que logró conectar, a pesar del alcance de su rival, fueron notoriamente más potentes, lo que obligó a su rival ir cerrando la guardia ante los constantes ganchos que intentó conectar el chileno, dejando las tarjetas en un 10-9 extraoficialmente para “Sikosis”.

En la segunda manga la cosa cambió un tanto para el de Chile. Oliveira hizo recular a un Valenzuela que intentó salir con todo desde el inicio del segundo asalto, demostrando ya haber estudiado a su oponente.

El brasileño consiguió dos knockdowns tras certeros golpes a la cara de Víctor, quien ya se veía muy a maltraer en su rostro debido al gran alcance de su oponente.

Víctor “Sikosis” Valenzuela no logró imponerse en el DWCS y cayó por TKO ante Michael Oliveira.

Restando cerca de un minuto para el término del segundo round, Michael Oliveira logró conectar con todo el rostro del peleador nacional mandándolo a la lona, por lo que el juez frenó el combate dando ganador al brasileño por TKO.

De igual manera, Víctor Valenzuela dio una muestra de coraje increíble sobre el octágono de la empresa de MMA más importante del planeta, parándose de tú a tú con un oponente mucho más alto y con más alcance que él. De seguir así, seguramente volverá a tener una oportunidad en DWCS (Dana White’s Contender Series) y firmar un contrato con la UFC.