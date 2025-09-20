Un día histórico se está viviendo este sábado 20 de septiembre para el deporte de contacto chileno, ya que la nacional Stephanie Vaquer se acaba de consagrar como la nueva campeona mundial femenina de la WWE.

La chilena que ha tenido un notable ascenso en el último año, venció a la japonesa Iyo Sky esta noche en el Wrestlepalooza que se celebró en Indianapolis, Estados Unidos.

La asiática anhelaba alcanzar su segundo título mundial, pero la oriunda de San Fernando dijo lo contrario y se quedó con el cinturón.

Con esto la luchadora de 29 años no solo se convirtió en la primera chilena en conseguir este título, sino que también es la primera latinoamericana en hacerlo.

Cabe recordar que “La Primera”, como le apodan, es parte de la principal empresa de lucha libre profesional desde el año pasado, donde se presenta en la marca RAW.

Mira el VIDEO del momento a continuación: