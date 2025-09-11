Este fin de semana llega cargado de acción para el mundo de los deportes de combate. La principal atracción llega de la mano de Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2), quien se mide ante Terence Crawford (41-0) por ser el monarca indiscutido del peso supermediano.

Para muchos está será sin dudas la pelea del año. No solo por lo mediático y la bolsa de 200 millones de dólares a repartir entre ambos peleadores, sino por la envergadura de estos en los últimos años en el mundo del boxeo.

Además de este gran “plato principal”, habrá ocho atractivos combates en toda la velada, destacando también la pelea entre Callum Walsh y Fernando Vargas Jr. a 10 asaltos en el peso superwelter.

¿Quién transmite la velada completa de Canelo vs. Crawford?

Esta velada marcará un antes y un después en la era de los deportes de combate, ya que Netflix se adjudicó el 100% de los derechos de transmisión de toda la velada que contará con la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford como principal atractivo.

Será la primera vez que uno de los grandes combates del tapatío no sea transmitido por TV abierta en su natal México, algo que tiene bastante sentidos a sus compatriotas.

Canelo vs. Crawford: horarios para todo Latam

Horario evento Países de LATAM 16:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 17:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Cabe destacar que estos horarios son para el inicio de la velada que contará con nueve peleas, es decir, el combate de fondo entre Canelo vs. Crawford sería al rededor de cinco horas después del inicio según tu país.

Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: Cartelera completa