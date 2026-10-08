Por quinto año consecutivo Chile albergará una de las fechas del Campeonato Mundial de Rally.

Una gran noticia recibió este jueves el automovilismo nacional, luego que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) confirmara que Chile se mantiene en el calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Esta mañana se dio a conocer cómo se desarrollará la próxima temporada, donde nuestro país albergará la principal categoría del rally por quinto año consecutivo.

El escenario seguirá siendo la Región del Biobío, donde se disputará la penúltima fecha del Campeonato Mundial entre el 4 y 7 de noviembre.

Esta es una de las dos fechas que tendrá Sudamérica, pues la escala previa a Concepción será en Paraguay del 21 al 24 de octubre.

Las novedades para la próxima temporada es el regreso de Estados Unidos al calendario, luego de 39 años. También vuelve el Reino Unido, que no tenía una fecha desde 2019. Ahora será en Escocia.

La temporada arrancará el 21 de enero en Mónaco, con el Rally de Monte-Carlo, donde el sueco Oliver Solberg comenzará a buscar su revancha, tras perder el campeonato 2026 en los últimos metros contra el británico Elfyn Evans.

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El calendario del WRC 2027: