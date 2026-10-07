Este fin de semana se llevará a cabo la fecha 17 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde sigue la etapa por el Sudeste Asiático.

La Fórmula 1 no para y este fin de semana la acción continúa con una de las carreras más exigentes de la temporada, que es el Gran Premio de Singapur, esta vez válido por la fecha 17 del Campeonato Mundial 2026.

El Gran Circo sigue su paso por el Sudeste Asiático luego del Gran Premio de Bahréin que se llevó a cabo en Malasia, donde el ganador fue el neerlandés Max Verstappen de Red Bull Racing.

El cuatro veces campeón del mundo consiguió su primera victoria de este año en Sepang, logrando vencer al líder del campeonato de pilotos Kimi Antonelli (Mercedes).

Aunque el que dio el mayor espectáculo fue el heptacampeón Lewis Hamilton (Ferrari), que logró remontar desde el puesto 18 hasta subirse al podio.

En esta ocasión, Singapur tendrá carrera Sprint, por lo que habrá mayor emoción a lo largo del fin de semana, en una de las pistas más exigentes del calendario, como es el circuito urbano de Marina Bay, donde se corre de noche por las altas temperaturas y humedad.

El Gran Premio de Singapur se llevará a cabo enttre el viernes 9 y domingo 11 de octubre, con horarios para Chile en la madrugada y mañana.

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Marina Bay recibe otra edición del Gran Premio de Singapur. (Foto: Bryn Lennon/Getty Images)

Los horarios del Gran Premio de Singapur para Chile:

VIERNES 9 DE OCTUBRE

Práctica libre: 05:30 horas (AM)

05:30 horas (AM) Clasificación Sprint: 09:30 horas (AM)

SÁBADO 10 DE OCTUBRE

Carrera Sprint: 06:00 horas (AM)

06:00 horas (AM) Clasificación GP de Singapur: 10:00 horas (AM)

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DOMINGO 11 DE OCTUBRE

Carrera GP de Singapur: 09:00 horas (AM)

¿Quién transmite la Fórmula 1 en Chile?

El Gran Premio de Singapur 2026 y toda la temporada de la Fórmula 1 se puede ver en Chile por ESPN a través de la plataforma de streaming Disney+ en su plan premium.