Este fin de semana se disputa la fecha 20 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2026, donde los motores vuelven a rugir en Interlagos.

La Fórmula 1 se acerca a su recta final y este fin de semana llega una de las carreras más esperadas de la temporada: el Gran Premio de Brasil 2026.

En esta edición de la única parada por Sudamérica estrena su título de campeón del mundo el piloto italiano Kimi Antonelli, que viene de conseguirlo en Ciudad de México.

El corredor de Mercedes se convirtió en el campeón más joven de la historia, con 20 años recién cumplidos, lo que ha hecho ganando nueve carreras hasta el momento.

Pero además del nacido en Bolonia, en Sao Paulo esperan con alta expectación al británico Lewis Hamilton, el heptacampeón del mundo que le fue otorgada la ciudadanía honorífica en 2022, por el Congreso brasileño.

La estrella de Ferrari viene de quedar segundo en México y quiere buscar revancha en Interlagos. Mientras que otro que aparece como favorito este fin de semana es Max Verstappen de Red Bull Racing, que ha ganado tres de las últimas cuatro carreras.

El GP de Brasil se llevará a cabo entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre. Luego de esta parada, quedarán solo tres carreras para el final: Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

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Lewis Hamilton se siente como en casa en Brasil. (Foto: Ryan Pierse/Getty Images)

Los horarios para Chile del Gran Premio de Brasil:

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE

Práctica libre 1: 12:30 horas

12:30 horas Práctica libre 2: 16:00 horas

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

Práctica libre 3: 11:30 horas

11:30 horas Clasificación: 15:00 horas

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DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Carrera: 14:00 horas

¿Cómo ver en Chile la Fórmula 1 por TV y streaming?

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