La postemporada de la NBA alcanza su punto de mayor ebullición. Tras una primera ronda cargada de sorpresas y series que se definieron en el último aliento, solo ocho equipos permanecen en competencia para luchar por el anillo de campeón. Los fanáticos del baloncesto en Chile podrán seguir toda la emoción de las Semifinales de Conferencia a través de las plataformas de HBO Max y las señales de TNT Sports.

En la Conferencia Este, destaca el choque entre Philadelphia 76ers y New York Knicks. Los de Pensilvania llegan con la moral en alto tras eliminar a los Celtics en un épico séptimo juego, mientras que los Knicks buscarán imponer la solidez que mostraron ante Atlanta. Por otro lado, los Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons prometen una llave de alta intensidad física.

En el Oeste, el panorama es igual de electrizante. Los Los Angeles Lakers tendrán la difícil misión de enfrentar a Oklahoma City Thunder, el mejor clasificado de la fase regular. Asimismo, los sorprendentes Minnesota Timberwolves, verdugos de Denver, se medirán ante los San Antonio Spurs en una serie que promete ser de pronóstico reservado.

New York Knicks se medirán esta noche ante Philadelphia 76ers

Programación y horarios de los Playoffs NBA

Para que no te pierdas ninguna jugada, te presentamos la cartelera de partidos disponibles para esta semana:

Lunes 04 de mayo

Philadelphia 76ers vs. New York Knicks: 20:00 horas vía HBO Max.

20:00 horas vía HBO Max. Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs: 21:30 horas vía HBO Max.

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Martes 05 de mayo

Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers: 19:00 horas vía HBO Max.

19:00 horas vía HBO Max. Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder: 20:30 horas vía TNT Sports Premium y HBO Max.

Sábado 09 de mayo

Detroit Pistons vs. Cleveland Cavaliers: 15:00 horas vía HBO Max.

Domingo 10 de mayo

San Antonio Spurs vs. Minnesota Timberwolves: 19:30 horas vía TNT Sports y HBO Max.

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Lunes 11 de mayo