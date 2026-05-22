El equipo alemán sigue imponiendo su superioridad esta temporada, ahora con el 1-2 en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá.

Este viernes comenzó el Gran Premio de Canadá válido por la quinta fecha de Campeonato Mundial de la Fórmula 1, donde se llevó a cabo la clasificación para la carrera Sprint del sábado.

En ella se impuso el equipo Mercedes que viene el liderando el campeonato de constructores, donde el británico George Russell logró el mejor tiempo (1:12.965), seguido muy de cerca de su compañero, el italiano Kimi Antonelli de 19 años (+0.068).

Este último es el líder del campeonato de pilotos y viene de ganar las últimas tres carreras, siendo la gran sorpresa en lo que va de la temporada 2026.

En segunda fila quedaron los pilotos de McLaren: el campeón defensor Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

Mientras que en tercera fila largará la pareja de Ferrari, donde el heptacampeón Lewis Hamilton quedó por delante de su compañero Charles Leclerc. Detrás de ellos quedaron los Red Bull de Max Verstappen e Isack Hadjar.

Así quedó la grilla de salida para la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá 2026. (Foto: @F1)

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¿Cuándo y a qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá?

La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá se corre este sábado 23 de mayo desde las 12:30 horas de Chile en el circuito Gilles Villeneuve en Montreal.

Esta será la tercera Sprint en lo que va de temporada, tras China y Miami, tratándose de una carrera corta a 23 vueltas (100 kilómetros aprox.) que antecede al Gran Premio que se disputa el domingo y reparte puntos del primero al octavo lugar.

En síntesis

George Russell logró el mejor tiempo (1:12.965) en la clasificación Sprint de Canadá.

logró el mejor tiempo (1:12.965) en la clasificación Sprint de Canadá. Kimi Antonelli , actual líder del campeonato, largará en segundo lugar a 0.068 segundos.

, actual líder del campeonato, largará en segundo lugar a 0.068 segundos. Sábado 23 de mayo a las 12:30 horas de Chile será la carrera Sprint.