El Tribunal de Disciplina acogió la denuncia en contra de la Universidad de Concepción por un error administrativo.

Una dura sanción recibió Universidad de Concepción por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), pues el Campanil sufre la resta de tres puntos en la Liga de Primera 2026, por un problema administrativo.

La Unidad de Control Financiero (UCF) denunció a la UdeC por no pagar a tiempo el IVA correspondiente a febrero, el que cancelaron el 23 de marzo, cuando el plazo máximo era hasta el 20 de aquel mes.

Desde el cuadro forero intentaron excusarse, indicando que el encargado de realizar aquel trámite sufrió un robo de su aparato móvil, el que necesitaba para autorizar el pago.

Así se indica en el documento: “Se sostiene que el retardo obedeció a una causa no imputable al Club, invocándose un caso fortuito o fuerza mayor constituido por el robo del teléfono móvil de la única persona autorizada para realizar transferencias bancarias del club y portador del soft token requerido para cursar pagos; y se acompañan respaldos documentales referidos, entre otros, a comunicaciones con el banco, SMS de activación del token, boleta de compra de SIM Card, cartolas de cuentas corrientes y capturas de mensajería instantánea”.

Pero de todos modos, aquello no fue suficiente para que la Primera Sala perdonara al elenco de la Región del Biobío.

“Si bien el robo de un teléfono móvil constituye un hecho externo y ajeno a la persona que lo sufre, ello no basta por sí solo para configurar fuerza mayor eximente en sede disciplinaria, si el impedimento invocado no reúne el estándar de imprevisibilidad, irresistibilidad y ausencia de culpa exigibles para justificar el incumplimiento”, indicaron.

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El fallo de la Primera Sala

Pese a todo lo expuesto, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina acogió la denuncia, “declarándose que el club ha incurrido en infracción al artículo 70.1 letra f) del Reglamento de la ANFP, por el pago extemporáneo del IVA correspondiente al período febrero de 2026”.

Con esto, se sancionó al club Universidad de Concepción con la pérdida de tres puntos en la Liga de Primera 2026, aunque ahora podrán apelar ante la Segunda Sala.

De esta forma, la UdeC pasa del undécimo puesto al duodécimo, quedando con 14 puntos, en la misma línea de Deportes La Serena. Los Papayeros lo estarían desplazando por diferencia de goles.

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La UdeC sufre la resta de tres puntos en la Liga de Primera. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

La tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026:

Colo Colo: 27 puntos (+11 goles) Huachipato: 22 puntos (+6 goles) Deportes Limache: 21 puntos (+12 goles) Universidad Católica: 20 puntos (+9 goles) Coquimbo Unido: 19 puntos (+3 goles) O’Higgins: 19 puntos (0 goles) Everton: 18 puntos (+4 goles) Universidad de Chile: 17 puntos (+4 goles) Palestino: 17 puntos (0 goles) Ñublense: 17 puntos (-2 goles) Deportes La Serena: 14 puntos (-5 goles) U. de Concepción: 14 puntos (-9 goles) Cobresal: 13 puntos (-5 goles) Audax Italiano: 11 puntos (-4 goles) Unión La Calera: 10 puntos (-13 goles) Deportes Concepción: 8 puntos (-11 goles)

En síntesis

El Tribunal de Disciplina restó tres puntos a Universidad de Concepción por problemas administrativos.

restó tres puntos a por problemas administrativos. La UdeC pagó el IVA de febrero el 23 de marzo , fuera del plazo legal.

pagó el IVA de febrero el , fuera del plazo legal. El club descendió al duodécimo puesto de la tabla con 14 unidades tras la sanción.