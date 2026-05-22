Este sábado se llevará a cabo la tercera carrera Sprint de la temporada en la Fórmula 1, en el marco del Gran Premio de Canadá.

Este fin de semana se lleva a cabo el Gran Premio de Canadá, válido por la quinta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en su temporada 2026, siendo la segunda parada en el continente americano luego de Miami.

Además, contiene la tercera carrera Sprint del año, donde el equipo Mercedes se apoderó de la primera fila en la clasificación del viernes, con George Russell en la ‘pole position’, escoltado por el líder del campeonato de pilotos, Kimi Antonelli.

Cabe recordar que la Sprint es una carrera corta de un tercio de lo que equivale a un Gran Premio y que se disputa el día sábado, donde en Montreal serán 23 vueltas (100 kilómetros aprox.) que se recorren en media hora.

Este formato también tiene su incentivo, pues entrega puntos entre el primero y octavo lugar.

La Sprint anterior fue en Miami y la ganó el vigente campeón de la F1, Lando Norris de McLaren. Mientras que Russell ganó la primera en China.

No confundir con la carrera principal que tiene lugar el día domingo, que es a 70 giros en el circuito Gilles Villeneuve.

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¿A qué hora es la carrera Sprint del Gran Premio de Canadá?

La carrera Sprint del Gran Premio de Canadá se llevará a cabo este sábado 23 de mayo a las 12:00 horas de Chile en el circuito Gilles Vullenueve, ubicado en la isla de Notre Dame en Montreal.

¿Quién transmite la Fórmula 1?

El Gran Premio de Canadá y toda la acción de la Fórmula 1 la puedes ver en vivo y en directo a través de ESPN en la plataforma de pago Disney+ Premium.

En síntesis

12:00 horas de Chile: este sábado se corre la Sprint del Gran Premio de Canadá.

este sábado se corre la Sprint del Gran Premio de Canadá. Disney+ Premium mediante ESPN: transmiten en vivo la carrera oficial de la Fórmula 1.

transmiten en vivo la carrera oficial de la Fórmula 1. George Russell en pole position: largará primero en la Sprint, escoltado por Kimi Antonelli.