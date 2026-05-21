Universidad de Chile le abre la puerta de salida a este jugador y tendría nuevo club para el segundo semestre.

Universidad de Chile vive de un irregular momento dentro de esta temporada, en el que los ‘Azules’ hoy en día están bien lejos de la lucha por el título y además, están al borde de la eliminación en la Copa de la Liga.

Por esto, el conjunto de Fernando Gago espera poder cerrar de la mejor forma lo que es este priemr semestre, en la que desea hilar triunfos para acercarse a la parte alta y espera por el milagro en la Copa de la Liga para avanzar a la próxima fase.

Pensando en lo que será el segundo semestre, el estratega argentino ya tendría en mente lo que serían sus posibles fichajes dentro del mercado de pases, en la que buscaría a extremos y un defensor central.

Pero no todo sería arribos, ya que también desde la Universidad de Chile están abiertos a la salida de jugadores que no estén teniendo tanto protagonismo y en esa línea, hay un jugador que tiene sus días contados en la escuadra ‘Laica’.

Tamayo no seguiría en la U | Foto: Photosport

Se trata del defensor venezolano, Bianneider Tamayo, quien no formaría parte del plantel del equipo de Fernando Gago para la segunda parte del año y tendría todo listo para seguir su carrera en otro equipo del fútbol chileno en este 2026.

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Tamayo partiría a la Unión Española

El zaguero de la Universidad de Chile volvería a partir a préstamo en el mercado de pases que se avecina y tendría todo listo para defender nuevamente la camiseta de la Unión Española.

Así lo señaló en la últimas horas el medio partidario del club ‘Hispano’ Independencia Hispana en su cuenta de ‘X’, en la que indicaron que Tamayo tendría todo acordado para su llegada al conjunto de la Liga de Ascenso.

Se espera que al finalizar la primera rueda del torneo nacional, se puede oficializar lo que sería este nuevo trato que dejaría a Bianneider Tamayo en la Unión Española.

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El volante César Pinares y el defensa Bianneider Tamayo, tienen todo acordado para su regreso a Unión Española, y solo restaría la firma para sellar su vuelta.



🕺🏻Segunda patita para ambos futbolistas.



✒️ @Jpespinosats pic.twitter.com/hNfJ4XzpZW — Independencia Hispana (@IndepeHispana) May 21, 2026

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