Saúl Canelo Álvarez viene de caer ante Terence Crawford perdiendo todos sus títulos del peso supermediano. Pero esa no es la peor noticia que sufrió el boxeador mexicano, sino que se trata de algo mucho más complejo que incluso pone en jaque su carrera en el boxeo.

Se preveía que, tras caer ante “Bud”, el tapatío estaría de regreso en el cuadrilátero cerca del mes de febrero de 2026, pero una complicada lesión en el codo tiene su futuro más que en vilo.

Desde hace meses, el boxeador de 35 años arrastraba una dolencia en dicha articulación. Conforme avanzó el tiempo y este continuó preparándose para subir el ring ante Crawford, aquella lesión se agravó más y requirió de intervención quirúrgica.

Aquello hace suponer que Canelo no podrá subir al ring en febrero, ya que se estima que los tiempos de recuperación son de más de 8 semanas de plazo.

Canelo Álvarez ¿Se aproxima el retiro de Saúl Canelo Álvarez?

El exmonarca de las 168 libras, quien tiene un contrato con Turki Alalshikh y Riyadh Season por cuatro combates, difícilmente pueda volver a subir al cuadrilátero en febrero del próximo año.

Canelo sufre con las malas noticias luego de su pelea donde cayó ante Terence Crawford (Photo by Omar Vega/Getty Images)

De hecho, así lo afirma el prestigioso Diario Marca de España, donde indican que: “Por esa razón, debía subir de nuevo al cuadrilátero en febrero de 2026, cosa que ahora es imposible tras revelarse esa operación en el codo”.

¿Cuándo podrá volver a pelear Canelo Álvarez?

Tras la operación que fue todo un éxito para el tapatío, el citado medio añade que: “no volverá a pelear hasta el segundo trimestre del año que viene” y que “es muy improbable que pueda subir a un ring antes de mayo de 2026”.

Sobre el rival, se sigue hablando de una posible revancha con Terence Crawford, aunque también suena como rival Chris Eubank Jr., Hamzah Sheeraz y Christian Mbilli en la categoría de los Supermedianos.