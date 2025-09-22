Ha pasado poco más de una semana del triunfo donde Terence Crawford se impuso por decisión unánime ante Saúl “Canelo” Álvarez, convirtiéndose así en el nuevo campeón indiscutido del peso supermediano.

Ante 70.842 espectadores, “Bud” dio un gran espectáculo en donde hizo ver muy mal al mexicano durante los doce asaltos que duró el combate.

Desde el campanazo final y la posterior coronación del invicto Terence Crawford se ha hablado de una posible revancha entre ambos pugilistas. Sin embargo, al menos en el corto plazo, esta se ve muy poco probable.

Equipo de Crawford descarta revancha con Canelo Álvarez

De hecho el propio equipo del estadounidense se ha mostrado reacio a que haya pronto un nuevo combate entre ambos. Eso sí, argumentan que su boxeador está muy por encima sobre lo que podría mostrar el tapatío sobre la lona.

“Creo que podríamos ganarle por segunda vez y puede ser que esta vez será peor porque siento que ‘Bud’ Crawford está muy en forma, por lo que no creo que Canelo pueda llegar a hacerle daño”. fueron parte de las declaraciones de Bernie Davis ante MillCity Boxing.

Equipo de Terence Crawford asegura que Canelo no tiene ninguna chance ante “Bud” (Photo by Slaven Vlasic/Getty Images)

A su vez, aseguran que es posible que Terence noquee al mexicano en un nuevo combate: “Nada de lo que él [Canelo] proponía sobre el ring estaba funcionando aquella noche”.

“Pienso que Álvarez se imaginaba que Crawford iba a correr como William Scull e, imagino, que pensaba que Terence no podía hacerle daño. No veo motivos para una revancha entre ambos”, cerró el entrenador.