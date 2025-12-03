Terence Crawford dejó de ser campeón mundial súper mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) luego de que el organismo decidiera retirarle el cinturón por incumplir con las obligaciones reglamentarias. El estadounidense no realizó los pagos correspondientes de sus últimas dos peleas, lo que llevó al organismo a declarar vacante el cetro de las 168 libras.

Con el título liberado, muchos asumían que Canelo Álvarez —actual número uno del ranking del CMB— sería designado para disputar el cinturón. Sin embargo, Mauricio Sulaimán, presidente del ente, aclaró que no será así y explicó los motivos.

Terence Crawford no sigue como campeón del CMB pero no será Canelo quien vuelva a disputar el título (Foto: Getty Images)

“Él tuvo una cirugía, por eso no se le tocó”, afirmó sobre el mexicano, quien fue operado recientemente del codo izquierdo y aún no tiene fecha de retorno.

¿Quién peleará por el título de las 168 libras del CMB?

El Consejo anunció que la pelea por el título vacante será entre el campeón interino Christian Mbilli y el británico Hamzah Sheeraz. Ambos disputarán la corona que dejó Crawford, y el ganador deberá enfrentar obligatoriamente al retador Lester Martínez.

A pesar de quedar fuera de esta definición, Sulaimán aseguró que Canelo mantiene las puertas abiertas para disputar el cetro apenas regrese: “Él está número uno y estará listo para cuando nos notifique que está en posición para regresar a pelear. Tiene una pelea directa por el campeonato si así lo pide”. recalcó.

Mientras el mundo del boxeo espera el retorno del último gran campeón mexicano y la recuperación total del “Niño de Oro”, serán Mbilli y Sheeraz quienes definirán al nuevo monarca de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo. La división vive días movidos y Saúl Álvarez observa desde afuera, con la posibilidad latente de recuperar su trono cuando decida volver al ring.

DATOS CLAVE

Terence Crawford fue despojado del título súper mediano del CMB por incumplir pagos de sus últimas dos peleas.

El cinturón vacante del CMB de las 168 libras será disputado por Christian Mbilli y Hamzah Sheeraz.