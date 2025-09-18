Esta tarde, mientras todo Chile festejaba las fiestas patrias a punta de empanadas, choripanes, anticuchos y más, se confirmó una gran noticia para las artes marciales mixtas de nuestro país.

Y es que el peleador de 31 años, Víctor “Sikosis” Valenzuela, fue confirmado para pelear en el Dana White’s Contender Series en busca de un contrato con la UFC, y podría sumarse a nuestro compatriota Ignacio “Jaula” Bahamondes.

Semanas atrás, otro de nuestros exponentes, Christopher “Tanke” Ewert, dio un gran espectáculo ante el ruso Yuri Panferov también en Contender Series, sin embargo, el rival de nuestro exponente buscó la victoria de la forma menos vistosa posible, lo que privó al chileno de llevarse el triunfo y el contrato.

Esta vez, nuestro país podría tener a otro gran peleador nacional en la máxima empresa de artes marciales mixtas en el mundo.

¿Cuándo pelea el chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela por un contrato con la UFC?

El peleador nacional, Víctor “Sikosis” Valenzuela, peleará dentro de cerca de cuatro semanas, precisamente el día martes 14 de octubre en horario aún por definir.

Víctor “Sikosis” Valenzuela estará representando a Chile en el DWCS de UFC. Irá en busca de un contrato con la compañía.

¿Quién será el rival de Víctor Valenzuela en el DWCS de UFC?

El rival del exponente nacional llega invicto con la misma ambición de hambre que nuestro compatriota. Se trata del brasileño Michael Oliveira, quien llegará con un notable 8-0 en su historia.