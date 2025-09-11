Este fin de semana, Terence Crawford podría hacer historia en el boxeo y convertirse en el primer campeón indiscutido en tres categorías de peso diferentes. Para ello, debe imponerse ante uno de los mejores boxeadores de las últimas décadas, el gran Saúl “Canelo” Álvarez.

El estadounidense llega con un impecable 41-0 en sus registros y 31 de esas victorias fueron por KO. Uno de ellos se lo propinó al chileno Hardy Paredes, quien tras triunfar en el boxeo nacional, migró a los Estados Unidos en busca de mejores chances en este deporte.

Hardy no la tuvo fácil. Como muchos boxeadores nacionales trabajaba en algo ajeno al deporte. En su tiempo, fue mecánico y trabajó en un taller de radiadores y maquinaria pesada. Fue campeón peso pluma chileno y dio grandes combates en Argentina. Sin embargo, él quería dar un salto más grande.

“Me fui solo a Estados Unidos, estaba como a 30 minutos de Miami. Llegué a un gimnasio que se llamaba Boxing Fitness del profe Luis Pérez que actualmente no dirige boxeadores”, recuerda Paredes en diálogo con BOLAVIP.

Sobre su ascenso para lograr mejores combates, añade que: “Ahí contacté con un matchmaker que se llama Rafael De León de una empresa que se llama Lyon Boxing. Cuando empecé a entrenar veía que un día me citaron para hacer sparring. Estaba Richard Abril, Guillermo Rigondeaux, Anthony Peterson, boxeadores de gran nivel que estaban haciendo campamentos en Miami. Ahí entré en ligas más importantes del box”.

Hardy Paredes acusa injusticia en su combate ante Terence Crawford

Tras ser campeón peso pluma nacional y llegar a los Estados Unidos, Paredes logró ser visto por la prestigiosa promotora Top Rank, propiedad de Bob Arum.

“Se dio la posibilidad de que me viera la Top Rank, la promotora de Bob Arum. Ahí se comunicaron con Rafael De León y ahí se dio la pelea con Terence Crawford cuando llevaba como cuatro semanas entrenando en Miami”, recuerda Paredes.

Terence Crawford venía prometiendo ya ser un grande. Un impecable 17-0 lo ponía en la mira de los grandes: “Fue en la semana ocho más menos de que vivía en Estados Unidos. Fue porque vieron unos sparrings que yo hice y se dio la oportunidad. Crawford venía para ser importante. Antes de mí él había peleado con un brasileño”.

Según los registros, el chileno cayó en el cuarto asalto por TKO ante el norteamericano. Sin embargo, asegura que hubo injusticia arbitral en dicha pelea.

“Encontré injusto el fallo de la pelea porque a mí me pegaron (Crawford) dos golpes en los testículos bastante fuertes. Estaba arbitrándome Joey Cortez y él me decía ‘no speak spanish’ y él es puertorriqueño. La pelea la pararon en el round cuatro y yo seguía alegando por los golpes en los testículos”, asegura.

Si bien no se aventuró a decir que pudo salir con la mano en alto, afirma que: “No diría que fue un robo, pero cuando vas a pelear con el caballo del corralero es complejo para un boxeador”.

Asimismo, rememora otras complejas batallas en donde se sintió injustamente perjudicado: “A mí me pasó antes en Argentina contra Roberto Arrieta, estaba ganando la pelea y me pararon por un corte en la ceja en el round 10. Me había ocurrido con Cristián Palma donde lo noqueé por el título de Chile, después lo levantaron y terminaron el round cuando iban dos minutos del décimo round. Tuve bastantes robos en mi carrera. Cuando te preparas al cien y te roban te sientes deprimido”, recuerda.

La gran carrera de Hardy Paredes

A pesar de que Terence Crawford es hoy el gran nombre mediático que está en el historial de Hardy Paredes, también tuvo importantes combates ante otros boxeadores top y campeones mundiales en otras épocas.

“Peleé contra varios campeones del mundo. Takahiro Ao, Robert Easter jr., el argentino Jonathan Barros. Siempre tomo eso como una gran experiencia. Fui campeón latino de la OMB y le gané al rankeado número 1 del mundo en el extranjero, que era Daniel Dorrego”. afirma.

En efecto, según registros de EMOL del 30 de mayo de 2011, Dorrego era el número 1 del mundo en el peso ligero de la OMB. Cuando Hardy Paredes lo derrotó en Argentina, volvió en bus para festejar a su Osorno querido.

Los logros de Hardy Paredes lograron que Chile volviera a ser respetado en el boxeo, algo que no se veía desde la época del gran Martín Vargas: “Traje de vuelta a la OMB y a la AMB a Chile siendo campeón Fedebol. No estaban en el país desde el tiempo de Martín Vargas”, cerró.