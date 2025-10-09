Hace unas semanas, mientras todo Chile disfrutaba de las fiestas patrias, se confirmó que el peleador nacional Víctor “Sikosis” Valenzuela dará batalla en el Dana White’s Contender Series de UFC en busca de un contrato con la compañía.

Sin dudas una gran noticia para las artes marciales mixtas de Chile, que ya tienen como gran estrella en la empresa al gran Ignacio “Jaula” Bahamondes, y que tuvo hace poco también muy cerca de fichar al otro chileno Christopher “Tanke” Ewert.

Antes de confirmarse esta noticia, el peleador de 31 años tenía programada una defensa titular en Fury Fighting ante Sam Kilmer a inicios de noviembre. Dicho combate fue claramente cancelado ante la enorme oportunidad que se presentó frente a él de estar cerca de llegar a UFC.

“Sikosis” llega con un gran récord de 12-3 (6 KO), mientras que su oponente, el brasileño Michael Oliveira, llega invicto con un impecable 8-0 (7 KO) en su historial.

¿Cuándo y a qué hora pelea Víctor “Sikosis” Valenzuela vs. Michael Oliveira en el DWCS de UFC?

La pelea del chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela ante el brasileño Michael Oliveira en busca de un contrato con la UFC, será el próximo martes 14 de octubre desde las 20:00 horas.

La jornada contará con seis batallas y “Siko” está en el tercer turno, por lo que su combate podría ser cerca de media hora después de iniciado el evento.

Víctor Valenzuela va en busca de un contrato con la UFC. Si lo logra, Chile tendrá a dos exponentes vigentes en la compañía. (Foto: Instagram Víctor Valenzuela)

¿Dónde ver el Dana White’s Contender Series de UFC?

El combate del chileno Víctor “Sikosis” Valenzuela ante Michael Oliveira por un contrato en la UFC en el Dana White’s Contender Series, será transmitido a través de Disney+ y también en UFC Fight Pass.