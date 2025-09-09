Se acabó la espera para la que ha sido tildada por muchos como “la pelea del año”. Finalmente, llegó la semana en que el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez (63-2-2), enfrente al norteamericano Terence Crawford (41-0) para ser el monarca indiscutido del peso supermediano.

La pelea ha sido bastante mediática desde su anuncio, no solo por la calidad de los peleadores que subirán al ring en el combate estelar, sino también por la danza de millones por los que se llevará a cabo.

En su anterior combate, “Canelo” amasó solo por subir al ring una suma de 80 millones de dólares y cerca de 25 más solo por concepto de patrocinios. Esta vez, la bolsa es aún mayor.

¿Cuánto dinero ganará el Canelo Álvarez por enfrentar a Terence Crawford?

A pesar de ser favorito para esta pelea, independiente del resultado, el mexicano amasará una fortuna que pocos pueden decir logran conseguir en el mundo.

De acuerdo a los números de su contrato firmado con Turki Al-Sheikh, esta pelea le asegura unos 150 millones de dólares, es decir, casi el doble de lo que logró echarse al bolsillo en su anterior combate.

Canelo Álvarez se mide este fin de semana ante Terence Crawford (Photo by David Becker/Getty Images for Netflix)

En tanto, “Bud”, su contendiente, se quedará con 50 millones de la moneda norteamericana, aunque el propio Crawford aseguró semanas atrás que esta batalla no la librará solo por el dinero. “Lo hago por la oportunidad, por el legado. El legado supera al dinero. Tres veces indiscutido próximamente”, aseguró.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford?

El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford será este sábado 13 de septiembre y se desarrollará en el Allegiant Stadium de Las Vegas. La transmisión para todo el planeta estará a cargo exclusivamente a través de Netflix.