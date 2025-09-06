Este sábado se vivió la clasificación del Gran Premio de Italia por la fecha 16 de la temporada 2025 en la Fórmula 1, donde el neerlandés Max Verstappen golpeó la mesa y se quedó con el mejor tiempo, incluso rompiendo el récord del circuito.

El tetracampeón de la F1 recibió un monoplaza en perfectas condiciones en el equipo Red Bull Racing para exprimirlo al máximo en el Autódromo Nazionale de Monza, superando a los líderes del mundial.

Verstappen registró un tiempo de 1:18.792 para conseguir su quinta ‘pole position’ de este año y mañana largará en la primera posición de la carrera.

Detrás de él quedaron los McLaren, con el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri en la segunda y tercera ubicación, respectivamente. Este último es el líder indiscutido del campeonato de pilotos.

Más atrás quedó la pareja de la Scudería Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc en cuarta posición y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton en la quinta.

Pero el inglés arrastra una sanción de cinco puestos por exceder su velocidad en una doble bandera amarilla en la carrera anterior, el Gran Premio de Países Bajos. Es por esto que mañana largará en la décima posición.

La tabla de los tiempos de clasificación en el Gran Premio de Italia. (Foto: F1)

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del Gran Premio de Italia?

La carrera del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 será este domingo 7 de septiembre a las 10:00 horas de Chile (horario de verano) en Monza. Esta será transmisión exclusiva de Disney+ en su plan premium.