El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en su temporada 2025 llega a su jornada número 15 de 24 con el Gran Premio de Italia, uno de los circuitos más tradicionales de la máxima categoría del automovilismo en Monza.

La catedral recibirá este fin de semana los 20 pilotos y 10 equipos que empiezan a acercarse a la recta final, donde McLaren lidera con comodidad el campeonato de constructores.

Mientras que en el campeonato de pilotos el australiano Oscar Piastri sacó ventaja a su compañero el británico Lando Norris tras ganar el último Gran Premio de Países Bajos, ambos de la escudería inglesa.

Pero en esta ocasión quien será local será la Scudería Ferrari, que viene en el segundo lugar y espera ganar su primera carrera del año en casa, donde los tifosi pintarán de rojo el Autódromo Nazionale de Monza.

Esta será la primera carrera en que el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton corra en Monza para Ferrari, buscando la tan anhelada victoria que le es esquiva desde la Sprint del Gran Premio de China.

Considerar que el GP de Italia se disputa a 53 vueltas y es el circuito más rápido de la categoría, donde los monplazas alcanzan velocidades cercanas a los 360 kilómetros por hora.

En esta pista se corre desde la temporada inaugural en 1950, la que tiene una longitud de 5.8 kilómetros, con dos zonas de DRS que la hacen especial para los adelantamientos.

El Autódromo Nazionale de Monza es el escenario más frenético de la Fórmula 1. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

¿Cuáles son los horarios del Gran Premio de Italia?

El Gran Premio de Italia se llevará a cabo entre este viernes 5 y el domingo 7 de septiembre. Cabe recordar que con el cambio de hora que habrá en Chile este fin de semana la carrera del domingo tendrá un nuevo horario

VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 1: 07:30 AM de Chile

07:30 AM de Chile Práctica libre 2: 11:00 AM de Chile

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE

Práctica libre 3: 06:30 AM de Chile

06:30 AM de Chile Clasificación: 10:00 AM de Chile

DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE

Carrera: 10:00 AM de Chile (hora nueva)

¿Dónde ver la Fórmula 1 por TV y streaming?

El Gran Premio de Italia completo será transmitido de forma exclusiva por la plataforma de pago Disney+ en su plan premium.