La histórica batalla del sábado 13 de septiembre entre Canelo Álvarez y Terence Crawford sigue marcando pauta en los portales deportivos de todo el mundo.

La pregunta del millón para cada uno de los fanáticos del boxeo es solo una ¿habrá revancha entre estos increíbles peleadores? La respuesta no es precisamente un no rotundo, pero para que eso ocurra dependerá de otros factores ajenos al deseo de uno y otro boxeador.

La gran parte del futuro cercano de ambos depende de Turki Alalshikh, el multimillonario saudí que tiene bajo contrato a ambos, gestor (junto a Dana White de UFC) de esta increíble velada en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

¿Se viene pronto la revancha entre Canelo vs. Crawford?

“Pronto” puede significar una palabra muy amplia y subjetiva para definir esta situación. Eso sí, de seguro, el próximo combate de Canelo Álvarez y Terence Crawford muy probablemente no sea entre sí.

Según reportes de la prensa especializada, en el horizonte de Crawford aparecen nombres como Dmitri Bivol, Artur Beterbiev y Hamzah Sheeraz, todos con vínculo al mencionado empresario. Se habla también de David Benavídez, aunque con menos chances ya que el propio Crawford aseguró que “no subirá tanto (de categoría)”.

Ahora, también tiene opciones de ir a las 160 libras. En la división de los Medianos reinan Chris Eubank Jr. (35-3) por la OIB, Carlos Adames (24-1-1) por el CMB y Zhanibek Alimkhanuly (17-0) por la FIB y por la OMB. Eso sí, no se tiene claridad respecto a la fecha.

Canelo Álvarez tendría ya fecha definida para su próxima pelea luego de caer ante Terence Crawford (Photo by Steve Marcus/Getty Images)

¿Cuándo volverá a pelear Saúl Canelo Álvarez?

Según varios reportes, el mexicano debería estar en febrero de 2026 subiendo al ring y uno de los rivales que Crawford “rechazó”, podría ser el próximo oponente de Saúl Álvarez.

Se trata de David Benavídez, quien pronto estará midiéndose frente a Anthony Yarde por el título semipesado del Consejo Mundial de Boxeo. Luego de este combate, “Canelo” podría ser su siguiente rival. De momento, Benavídez viene invicto con 30 victorias.