El mundo de la lucha libre suma un nuevo episodio negro en sus libros. Lo que aparentaba ser un espectáculo de este deporte, terminó totalmente fuera de control cuando Raja Jackson, hijo del excampeón semipesado de UFC Quinton Jackson, casi termina en tragedia.

El hijo de “Rampage”, también peleador de MMA, protagonizó un serio incidente con un luchador de lucha libre. Esto, luego de que el segundo agrediera casualmente.

Durante una velada de Knokx Pro Wrestling, Jackson ingresó al cuadrilátero y levantó a Stuart Smith, también conocido como Syko Stu, por encima de su cabeza y luego arrojándolo con fuerza contra la lona. Allí fue cuando todo se salió de control.

El peleador de MMA, no contento con dejar totalmente inconsciente a Stu, golpeó en más de 30 ocasiones con golpes de puño directo en el rostro a quien los fans creían era su oponente. El hecho fue tan brutal, que obligó a detener la emisión de la jornada.

Nunca fue lucha libre

A pesar de que esto estaba planeado, el daño recibido por Smith nunca fue parte del show. La Policía de Los Angeles confirmó que el hecho está siendo investigado bajo el delito de intento de homicidio.

A su vez, el padre del acusado asegura que: “Quiero aclarar la información errónea sobre mi hijo Raja. Me han confirmado que el luchador está despierto y estable. Raja recibió un golpe inesperado en la cabeza momentos antes del combate de Smith. Le dijeron que podría vengarse en el ring; pensé que era parte del espectáculo.

Sin embargo, está consciente que su actuar: “Fue una decisión equivocada y un trabajo que salió mal. Raja es un luchador de MMA, no un luchador profesional, y no tenía nada que ver con un evento como este. Dicho esto, estoy muy molesto por lo que haya sucedido, pero mi principal preocupación ahora es que el Sr. Smith se recupere pronto. Pido disculpas en su nombre y en nombre de KICK por la situación”.

Las imágenes de cómo quedó Smith tras este cobarde ataque hablan por sí solas: