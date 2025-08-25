La Fórmula 1 vuelve esta semana luego de casi un mes de descanso por las vacaciones de verano en Europa, y todo se retomará con el Gran Premio de Países Bajos, válido por la fecha 14 del campeonato mundial 2025.

Este será el penúltimo año que el gran circo visite el circuito de Zandvoort, ya que la próxima temporada se termina el contrato y dejará de ser parte del calendario.

Cabe recordar que este es el Gran Premio de casa para el actual tetracampeón de la F1, el piloto neerlandés Max Verstappen, quien con Red Bull Racing intentará volver a ganar ante la marea naranja.

Aunque los grandes favoritos son las papayas naranjas de McLaren, donde sus corredores Oscar Piastri y Lando Norris pelean palmo a palmo el campeonato de pilotos. El australiano está primero con 284 puntos, seguido del británico que está nueve unidades por debajo (275 pts).

Mientras que también se espera mucho más de la Scudería Ferrari, que con el monegasco Charles Leclerc y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton buscarán su primera victoria de esta temporada.

Este fin de semana vuelve la acción de la Fórmula 1 en el circuito de Zandvoort. (Foto: Mark Thompson/Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de Países Bajos?

El Gran Premio de Países Bajos se llevará a cabo entre este viernes 29 y el domingo 31 de agosto en los siguientes horarios para Chile:

VIERNES

Práctica libre 1: 06:30 horas

06:30 horas Práctica libre 2: 10:00 horas

SÁBADO

Práctica libre 3: 05:30 horas

05:30 horas Clasificación: 09:00 horas

DOMINGO

Carrera: 09:00 horas

¿Dónde ver el GP de Países Bajos de la Fórmula 1?

Todo el Gran Premio de Países Bajos se podrá ver de forma exclusiva a través de la plataforma de pago Disney+ por medio de la señal del canal deportivo ESPN.