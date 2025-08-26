La Fórmula 1 volvió de su largo receso por las vacaciones europeas y lo hizo con dos noticias bombásticas. Pues este martes el nuevo equipo Cadillac que debuta en 2026, dio a conocer a sus dos pilotos para la próxima temporada.

Los elegidos fueron dos viejos conocidos del paddock, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, quienes vuelven al gran circo después de un año, esta vez para ser compañeros.

Cabe recordar que desde la próxima temporada el número de equipos en la F1 sube a 11 y los pilotos a 22, siendo uno de los grandes cambios que tendrá la categoría reina del automovilismo.

Con el regreso de Checo Pérez y Bottas se va completando la parrilla para el 2026, donde hasta ahora hay dos corredores latinoamericanos confirmados, considerando al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y a falta de confirmar al argentino Franco Colapinto (Alpine).

A ellos se suman los hispanohablantes Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams Racing), ambos españoles.

Los 7 equipos que tienen lista su alineación para el 2026

Hasta el momento son siete los equipos que ya han confirmado su alineación para la próxima campaña: McLaren, Ferrari, Aston Martin, Haas, Willams Racing, Audi y Cadillac.

Por su parte, Red Bull Racing tiene que elegir al compañero de Max Verstappen y Alpine al de Pierre Gasly. Mientras que Mercedes y Racing Bulls todavía deben definir a la pareja completa.

Así va quedando la parrilla de la Fómula 1 del 2026:

Parrila de la Fórmula 1 para la temporada 2026. (Foto: @F1)

En la temporada 2026 también se repetirán los tres campeones del mundo que están en competencia, como el propio Max Verstappen (4), Lewis Hamilton (7) y Fernando Alonso (2).

A ellos se podría sumar un cuarto, si es que el campeonato 2025 se lo adjudica por primera vez uno de los dos favoritos al título: Lando Norris u Oscar Piastri.