Locura total en Las Vegas. El estadounidense Terence Crawford venció al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez por decisión unánime y se convirtió en el nuevo monarca indiscutido del peso supermediano tras imponerse de forma impecable en doce asaltos.

Canelo Álvarez logró demostrar su calidad al menos en el primer round. De ahí en más, la calidad boxística de “Bud” comenzó a sentirse sobre el ring.

Desde el segundo asalto en adelante, el de Omaha se hizo fuerte sobre la lona y conectó certeros jabs sobre el tapatío, llevándose al menos los cinco rounds posteriores sin inconvenientes y complicando al mexicano.

El volumen de golpeo de Terence Crawford fue ampliamente mayor. Pocos podían creer que “Bud” se estaba -extraoficialmente- quedando con la victoria ante el mexicano, quien recién en el undécimo asalto comenzó a tomar la ofensiva dadas las serias instrucciones de su esquina.

En las tarjetas de los relatores de Netflix, al comienzo del último asalto, Terence Crawford estaba llevándose la victoria por decisión unánime en la vía de las tarjetas.

Terence Crawford da el batacazo y se impone al Canelo en una impecable batalla (Foto: getty)

Canelo arremetió con todo en duodécimo round. Fue una batalla totalmente intensa, pero finalmente, los más de 157 golpes conectados por parte del Estadounidense fueron suficientes para decretar como ganador por decisión unánime a Terence Crawford.

Batacazo histórico: Terence Crawford es el primer boxeador en la historia en ser campeón indiscutido en tres categorías de peso

Cabe destacar que “Bud” subió dos categorías de peso para esta increíble batalla ante Saúl “Canelo” Álvarez. Todos daban como favorito al mexicano, pero Crawford sorprendió al mundo dando un batacazo histórico.

Así las cosas, el estadounidense se convierte en el primer pugilista en ser monarca indiscutido en tres categorías de peso distintas.