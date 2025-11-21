Desde que sufrió una accidente en esquí en 2013 mientras disfrutaba sus vacaciones en los Alpes, la vida privada y el estado de salud del expiloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, se ha convertido en un verdadero misterio.

Incluso para aquellos que lo conocen profundamente, tratar de romper ese círculo privado se ha vuelto casi imposible. Así lo reflejó Richard Hopkins, exmecánico de McLaren y amigo cercano del heptacampeón, quien recientemente entregó una impactante revelación sobre el alemán.

BARCELONA, SPAIN – NOVEMBER 14: Seven times world champion Michael Schumacher of Germany returns to Formula One to test for Ferrari during Formua One Testing at the Circuit de Catalunya, on November 14, 2007 in Barcelona, Spain. (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

En conversación con SportBible, Hopkins confesó que “no creo que volvamos a ver a Michael. Me siento un poco incómodo hablando de su estado porque, por las razones correctas, la familia quiere mantenerlo en secreto”.

Respecto al actual estado de salud de Schumacher, su amigo negó tener novedades: “No he escuchado nada recientemente. Entiendo que tiene un médico finlandés, un médico personal”.

Luego agregó: “Así que puedo hacer un comentario, tener una opinión, pero no estoy en ese círculo íntimo. No soy Jean Todt, no soy Ross Brawn, no soy Gerhard Berger, quienes visitan a Michael. Estoy muy lejos de eso”.

BARCELONA, SPAIN – NOVEMBER 13: Seven times world champion Michael Schumacher of Germany talks with engineers after test-drives for Ferrari during Formula One testing at the Circuit de Catalunya, on November 13, 2007 in Barcelona, Spain. (Photo by Jasper Juinen/Getty Images)

El círculo íntimo que rodea a Michael Schumacher

Respecto a la confidencialidad que rodea al círculo íntimo de Schumacher, Hopkins cree que una gran muestra de respeto hacia la familia del ex deportista: “Creo que existe ese respeto entre cualquiera que va a visitar a Michael de no compartir nada. Así es como la familia quiere que sea. Creo que es justo y respetuoso hacia la familia. Incluso si lo supiera, la familia se sentiría decepcionada si lo compartiera de todos modos”, cerró.

Apenas un año después de su retiro, el histórico piloto y siete veces campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, sufrió un grave accidente esquiando en la estación de Meribel, en los Alpes franceses, el 29 de diciembre de 2013. Con el paso de los años, la familia mantiene una estricta privacidad sobre el estado de salud del alemán.