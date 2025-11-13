Este domingo será la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2025 y serán ocho los candidatos que compitan para ser el nuevo mandatario de la nación entre el período de 2026 a 2030.

Rara vez los personajes cercanos al deporte dan a conocer sus opciones políticas, pero uno que se salta toda norma o regla es Marcelo ‘Chino’ Ríos, quien generalmente habla lo que piensa sin filtrar cosa alguna.

Esta vez, a través de un video publicado en sus redes sociales, dio a conocer su opción para las próximas elecciones: Siempre me ha gustado dar mi opinión política cuando hay elecciones, y ahora con mayor razón, porque estamos a pocos días de tener las elecciones más importantes en la historia de nuestro país“.

Marcelo Chino Ríos tiene un claro favorito para estas Elecciones Presidenciales 2025.

Los motivos de la elección de Marcelo ‘Chino’ Ríos

Hasta aprovechó de pegarle al actual gobierno del Presidente Gabriel Boric e insistió en que: “No podemos continuar con esto, no podemos caer más bajo”.

“He tomado la decisión de buscar al presidente más perro hoy en día, que vaya con convicción, que saque adelante a este país. A pesar de que en 4 años no se puede hacer nada, se puede avanzar y por qué no empezar desde ahora”, agregó.

“Un presidente que ocupe la fuerza de manera responsable, que saque a gente que no tiene que estar en ese país y que metan preso a gente que debe estar en la cárcel”, complementó.

Fue en los últimas líneas donde reveló el nombre de su preferencia para este domingo: “Hoy en día no se puede andar en la calle, te roban, hay portonazos, la gente está asustada, y hay que cambiar eso. Así que los invito a votar por un presidente que tiene cojones y quiere sacar el país adelante de una manera que a mí me gusta: invito a votar por Johannes Kaiser“.

DATOS CLAVE

