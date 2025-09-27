¡Histórico! Los Cóndores se clasificaron por segunda vez en su historia, y de manera consecutiva, al Mundial de Rugby 2027 tras apabullar al XV de Samoa en el repechaje que se disputó en Viña del Mar.

La selección chilena de rugby no desaprovechó la oportunidad de definir en casa el playoffs de desempate ante el conjunto de la Polinesia tras empatar 32-32 hace una semana en Utah, Estados Unidos.

Ahora en el estadio Sausalito, los dirigidos por Pablo Lemoine aplastaron de principio a fin a Samoa: en el primer tiempo, Los Cóndores se fueron al descanso con una importante ventaja de 18-7.

Chile está en el Mundial de Rugby de Australia 2027 (Photosport).

Esto, gracias a los dos penales de Santiago Videla y de dos try convertidos por Benjamin Videla e Iñaki Ayarza. La visita descontó con el try de Melani Nanai (35′) y el tiro penal de Martini Talapusi.

En la segunda mitad, la diferencia fue aún más abismante: pese al descuento de Samoa, Santiago Videla se anotó dos espectaculares try a los 65′ y 69′, aunque el broche de oro llegó a los 78’ tras el último try de Nicolás Saab.

Con este resultado 31-12, Chile logró su segunda clasificación a un Mundial de Rugby. La cita será en Australia el año 2027.