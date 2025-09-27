Al igual que en 1987, la selección chilena debutará en un Mundial sub 20 en el mítico Estadio Nacional. En aquella vez el rival fue la a la postre campeona del mundo, Yugoslavia, ahora será Nueva Zelanda.

La Roja se ha preparado todo este 2025 con la intención de hacer un buen torneo y acercarse al éxito de la Rojita del 87 que terminó en un respetable cuarto lugar.

Además, este partido marca la vuelta de Chile a la competición mundial de la categoría, puesto que la última vez fue en Turquía, hace ya largos 12 años, donde nuestro país llegó a los cuartos de final de la mano del DT Mario Salas.

El 11 de Chile será con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Matías Pérez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Agustín Arce, Lautaro Millán, Vicente Álvarez, Rosell y Emiliano Ramos.