El exentrenador campeón con Universidad de Chile en 2004, Héctor Pinto, se refirió al futuro de la selección chilena y no dudó en expresar su deseo de ver a Manuel Pellegrini al mando de la Roja. El DT y amigo cercano del “Ingeniero”, aseguró que el adiestrador del Real Betis es el nombre ideal para encabezar un proyecto de largo plazo.

En conversación con Bolavip Chile, el ex campeón con la U, aseguró que “a mí la única persona que me gustaría que estuviera acá es Manuel Pellegrini. Yo soy muy amigo de Manuel, hemos conversado sobre el tema, y él abrió una ventanita en las declaraciones que he visto últimamente”, afirmó Pinto.

El ‘Ingeniero’ aún no define su futuro en Real Betis (Getty Images).

“Yo como dirigente estaría muy pendiente de Manuel Pellegrini”

El entrenador, quien también tuvo un paso por Deportes Iquique, fue más allá y explicó que su deseo no es ver a Pellegrini simplemente como técnico de la selección adulta, sino como un director técnico nacional, con una mirada integral desde las bases del fútbol joven.

“Yo quiero que él no venga a competir en la selección adulta, quiero que venga como director técnico nacional, que desarrolle un proyecto para el crecimiento del fútbol chileno desde las divisiones menores hasta la adulta. Ojalá no con una mirada de inmediatez ni de resultados rápidos, sino con un enfoque a mediano plazo que nos permita alcanzar los objetivos que todos queremos”, agregó.

Finalmente, el ‘Negro’ apuntó que es el momento es ideal para intentar convencer a Pellegrini, ante la incertidumbre que rodea su futuro en el Real Betis, donde aún no ha renovado contrato. “Estamos en el momento ideal, porque además no ha renovado en el Betis. Tiene contrato hasta junio de 2026 y ha dejado abierta una ventanita, porque ya lo está pensando. Por eso hay que estar muy atentos a cualquier acontecimiento que ocurra”, advirtió.

Y cerró: “Yo, como dirigente, estaría muy pendiente, conversando con él. A lo mejor lo logramos convencer y lo tenemos aquí. Ojalá sea así”.