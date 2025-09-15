La pelea de Saúl Canelo Álvarez vs. Terence Crawford, en donde el estadounidense calló bocas y se llevó el triunfo por sobre el mexicano, marcó increíbles récords que dejarán la vara muy alta en la historia del boxeo profesional.

“Bud” terminó conquistando la división imponiéndose por decisión unánime frente al tapatío. Asimismo, se transformó también en el primer boxeador en coronarse como monarca indiscutido en tres categorías de peso diferentes.

El Allegiant Stadium, lugar donde se llevó a cabo la velada, estaba llenísimo a más no poder. Más de 70.000 asistentes colmaron el estadio marcando otro importante registro en la historia del pugilismo.

Pero de lo más destacado, fue que la pelea fue vista, según Netflix, por más de 41 millones de televidentes, registro nunca antes logrado por una pelea de boxeo profesional. Aún así, hubo más gente “pegada a la TV” en otra emblemática pelea.

¿Cuánta gente logró captar el evento Mike Tyson vs. Jake Paul?

Si bien la pelea entre Canelo Álvarez vs. Terence Crawford captó a más de 41 millones de espectadores en diferentes dispositivos para ver streaming, hubo una que la superó con creces.

Según datos de Netflix, servicio a cargo de estas dos veladas, la pelea entre Jake Paul vs. Mike Tyson logró captar a más del doble de gente.

Fue incluso casi el triple de personas que no se perdieron esta batalla, ya que la brutal cantidad de 108 millones de espectadores vieron la pelea entre el YouTuber y el controversial excampeón de los pesos pesados.

La pelea entre Mike Tyson y Jake Paul tuvo más telespectadores que Canelo vs. Crawford (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

Punto importante a aclarar, lo de Paul vs. Tyson no entra en el marco de una pelea profesional, sino que el de una exhibición, muy similar a lo que ocurre con las peleas que organiza el streamer Ibai Llanos.